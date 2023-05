Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac

Déjà 36 éditions, et le mythique Festival d’Aurillac est toujours vivace, dans toute sa démesure, avec son atmosphère unique et sa programmation éclectique et populaire. Rendez-vous du 23 au 26 août.

Rendre compte de la totalité des spectacles présents sur Aurillac, c’est comme vider une baignoire avec une petite cuillère : possible, mais très long. Trois univers s’articulent : le festival IN, le OFF, et Champ Libre ! qui précède le festival avec des spectacles en itinérance dans tout le Cantal durant deux semaines. Pour ce qui est du IN, une coloration helvétique sera sensible, avec l’accueil de dix compagnies dans le cadre d’un focus suisse, comprenant trois créations de l’année. La cie Chris Cadillac propose Le Spectacle de Merde, ou comment une troupe improbable de bras cassés se réunit autour d’une metteuse en scène. la horde dans les pavés présente IMPACT D’UNE COURSE, où la course et l’acrobatie permettent de détourner la ville des usages prévus. Les Trois Points de suspension & 3615 Dakota proposent L’Arrière-pays, sous-titré Odyssée transgénérationnelle, pour revisiter les territoires de l’enfance… au risque de s’y retrouver piégé.

Près de 700 compagnies grâce au OFF : le mastodonte des arts de la rue

Les autres compagnies, françaises ou étrangères, ne sont pas en reste. Parmi les créations 2023 il y aura l’installation spectaculaire Excitation Foraine de la Compagnie Titanos, qui a recréé un parc de loisirs fantôme. Il y aura aussi Le Pédédu Collectif Jeanine Machine, qui retraverse l’histoire des luttes et de la culture queer et homosexuelle ; Ce que j’appelle oubli de Garniouze Ink, un récit pour trottoirs, plein du bruit de la rumeur publique ; 2 // (DEUX BARRES) de GONGLE, une déambulation autour des objets connectés et du corps ; PLS, Prendre Le Soinde la compagnie La Berroca qui met en valeur le travail des soignants ; ou Masacrade de la cie Marcel et ses Drôles de Femmes qui jouera avec la mort. Et c’est sans compter les centaines de propositions du OFF…

Mathieu Dochtermann