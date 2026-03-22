L’ensemble Les Métaboles dirigé par Léo Warynski propose un programme choral du xvie au xxie siècle pour accompagner l’exposition « Michel-Ange/Rodin ».

L’idéal artistique de Michel-Ange et de Rodin a eu son équivalent en musique. On pourrait rapprocher les constructions polyphoniques de Lassus des architectures de la Renaissance ou comparer les longues lignes épurées du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy (dans un arrangement pour chœur de Thibault Perrine, qui a déjà travaillé avec Les Métaboles sur le sublime projet « Singing Ravel » récemment enregistré pour b·records) au travail du burin de Rodin, son contemporain et ami. Sculptant la matière vocale comme un marbre, les œuvres réunies ici par Léo Warynski illustrent la Renaissance (le Miserere d’Allegri), l’évoquent (celui de Gounod ou le madrigal de Saint-Saëns, Des pas dans l’allée) ou la réinterprètent (Tutto in una volta de Francesco Filidei).

Jean-Guillaume Lebrun