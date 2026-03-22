Yannick Nézet-Séguin poursuit son passionnant cycle Wagner en version de concert.

C’est un Ring qui prend son temps. Après L’Or du Rhin en 2022 et La Walkyrie en 2024, Yannick Nézet-Séguin emmène l’Orchestre philharmonique de Rotterdam en tournée dans Siegfried. Les deux premiers volets ont emporté l’enthousiasme parce que le chef, en installant l’orchestre sur le plateau pour ces versions de concert, prend soin de faire ressortir tous ces détails qui sont autant d’indices du drame. Ajoutons une distribution minutieusement choisie : après Stanislas de Barbeyrac, qui faisait il y a deux ans ses débuts en Siegmund, c’est le ténor Clay Hilley, wagnérien émérite, qui attire l’attention dans le rôle-titre, tout autant que la soprano Rebecca Nash très attendue en Brünnhilde ou Julie Roset en Oiseau de la forêt.

Jean-Guillaume Lebrun