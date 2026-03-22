« Lucie de Lamermoor », nouvelle production de l’opéra de Donizetti avec le retour de la soprano Sabine Devieilhe
Opéra Comique / nouvelle productionPublié le 22 mars 2026 - N° 342
Signée par le metteur en scène Evgeny Titov, cette nouvelle production de l’opéra de Donizetti voit le retour à la Salle Favart de la soprano Sabine Devieilhe.
C’est une nouvelle prise de rôle pour Sabine Devieilhe dans la salle où elle a déjà incarné Lakmé ou Ophélie (dans Hamlet d’Ambroise Thomas). C’est ici en français qu’elle donnera voix et corps à Lucie Ashton, dans la version donnée à Paris quatre ans après la création de l’ouvrage. À ses côtés, la distribution promet une interprétation de haut vol avec les jeunes et brillants ténors Léo Vermot-Desroches (Edgar) et Sahy Ratia (Lord Athur), et les barytons Étienne Dupuy (Henri) et Edwin Crossley-Mercer (Raymond), sous la direction de la cheffe Speranza Scapucci, qui a le bel canto pour langue maternelle.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementLucie de Lamermoor
du jeudi 30 avril 2026 au dimanche 10 mai 2026
Opéra Comique
place Boieldieu, 75002 Paris
Les 30 avril, 2, 4, 6 et 8 mai à 20h, dimanche 10 mai à 15h.
Tél. : 01 70 23 01 31.