Signée par le metteur en scène Evgeny Titov, cette nouvelle production de l’opéra de Donizetti voit le retour à la Salle Favart de la soprano Sabine Devieilhe.

C’est une nouvelle prise de rôle pour Sabine Devieilhe dans la salle où elle a déjà incarné Lakmé ou Ophélie (dans Hamlet d’Ambroise Thomas). C’est ici en français qu’elle donnera voix et corps à Lucie Ashton, dans la version donnée à Paris quatre ans après la création de l’ouvrage. À ses côtés, la distribution promet une interprétation de haut vol avec les jeunes et brillants ténors Léo Vermot-Desroches (Edgar) et Sahy Ratia (Lord Athur), et les barytons Étienne Dupuy (Henri) et Edwin Crossley-Mercer (Raymond), sous la direction de la cheffe Speranza Scapucci, qui a le bel canto pour langue maternelle.

Jean-Guillaume Lebrun