Iván Fischer dirige l’Orchestre royal du Concertgebouw

Après un concert Brahms avec son Orchestre du Festival de Budapest le 23 novembre, Iván Fischer revient à la Philharmonie à la tête du fabuleux orchestre amstellodamois.

Les programmes de tournée réservent parfois de belles surprises. L’Orchestre du Concertgebouw se présente ainsi avec un pilier du répertoire romantique – la Huitième Symphonie de Dvořák (où le chef hongrois sait comme nul autre insuffler l’esprit Mitteleuropa) – et avec l’épure classique du Concerto « Jeunehomme » de Mozart, occasion de réentendre la grande Maria João Pires, mais il invite aussi à découvrir la musique du Néerlandais Alphons Diepenbrock (1862-1921), ancrée dans l’héritage wagnérien et proche des univers de Strauss et Mahler.

Jean-Guillaume Lebrun