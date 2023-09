Fidèles au poste, les Headhunters, en formation pour partie renouvelée, ont tout pour bien faire suer le public du New Morning.

C’est en habitués des lieux que les Headhunters, littéralement « les chasseurs de tête », sont de retour dans le club de la rue des Petites Écuries. Cinq ans après leur dernier concert ici-même, les revoilà, avec à leur tête le batteur Mike Clark et le percussionniste Bill Summers, les deux piliers de cette formation initiée par Herbie Hancock en 1973, dont le premier disque est devenu un best-seller, inspirant nombre de cadets et samplé à tour de bras. Un demi-siècle et une reformation plus tard, l’équipe s’est renouvelée (Chris Severin à la basse, Donald Harrison au sax et Kyle Roussel aux claviers), mais le répertoire demeure le même, puissant mix de jazz et de funk, traversé d’influences afro-caribéennes et de tentations électroniques, qui produit encore et toujours son effet sur scène.

Jacques Denis