Pianoforte réunit sur une même scène quatre parmi les plus solides pianistes de jazz français et joue de toutes les combinaisons possibles entre eux.

Quatre pianistes, quatre claviers, deux pianos à queue, deux pianos électriques Fender Rhodes. Dans Pianoforte, Pierre de Bethmann, Eric Legnini, Baptiste Trotignon et Bojan Z, tour à tour solistes et accompagnateurs, passent de l’acoustique à l’électrique, dialoguent en duo, trio ou quartet, prenant un malin plaisir à jouer aux chaises musicales et à confronter leur capacité d’invention et leurs styles. Une configuration hors norme, dans laquelle éclatent — en témoignent les sourires aux lèvres et regards en coin — la complicité et l’entente de ces musiciens qui, tout en ne manquant pas de points communs, possèdent chacun, sur le clavier, une forte personnalité.

Vincent Bessières