On connaissait bien Bobby McFerrin, l’as du jazz enchanté. Voici venue sa fille Madison, jeune prodige de la soul.

Tel père quelle fille ! La prénommée Madison a de qui tenir puisque son père n’est autre que Bobby McFerrin, virtuose du jazz vocal qui prête sa voix pour I Hope You Can Forgive Me, son premier album. Tout comme son frère Taylor, autre petit prodige des machines et beatboxer à ses heures, l’avait aidée précédemment sur un de ses trois EP. Toujours est-il que la voici qui, après avoir navigué dans l’underground, s’élance, seule comme une grande, entremêlant comme ses aînés pop, jazz, soul et musiques électroniques, en y apportant sa touche personnelle. À la basse comme aux claviers, et surtout aux stylo et micro, puisqu’elle signe l’intégralité du répertoire, paroles et musique, et les arrangements concomitants. À découvrir en direct, évidemment.

Jacques Denis