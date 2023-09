Le saxophoniste Léon Phal entouré de son groupe

Dans le cadre du MaMA Event, le saxophoniste Léon Phal présente son nouvel album, Stress Killer.

Au début des années 1990, la vague acid-jazz venue d’Outre-Manche faisait chavirer une partie de la jeunesse française, sans parvenir à convaincre les musiciens du sérail jazz. Trente ans plus tard, la France voit éclore toute une génération qui cherche à combiner le jazz et les échos des musiques électroniques, non sans évoquer les pionniers britanniques. Dans cette lame de fond, le saxophoniste Léon Phal, vainqueur des tremplins Nancy Jazz Pulsations et Jazz à Vienne, fait figure de tête de proue, comme le confirme ce troisième album Stress Killer dont on fête la sortie. À la tête de son quintet, il invite cette fois deux voix complices (tendance soul avec la Camerounaise Lorine Chia, et spoken-word pour le citoyen du monde K.O.G) et va jusqu’à reprendre Naïma, anthem de Coltrane.

Jacques Denis