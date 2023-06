Adaptée de Great Expectations de Charles Dickens, la pièce de la Compagnie Mamaille reprend un texte qui n’a « pas pris une ride » en mettant en avant l’humour de l’auteur.

L’imposant ouvrage de Dickens, intemporel bien qu’il fût publié en 1864, est ici mis en scène en un aller-retour incessant entre les personnages du roman, le jeune Pip en premier, et leurs interprètes (qui varient les rôles), faisant du plateau un espace de construction permanente où la metteuse en scène Hélène Géhin a toujours son mot à dire, et où les larmes se mêlent aux rires et à l’accent British. Dans la société capitaliste, en proie aux jeux de pouvoir et d’argent, les personnages tentent de faire face à la hiérarchisation de classes qui les séparent, et de trouver leurs places.

Louise Chevillard