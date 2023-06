Dans une partition à deux voix, deux comédiens posent des questions et y répondent dans un burlesque absolu. Jean-Claude Leguay et Daniel Martin se donnent la réplique… jusqu’à la fin ?

Entre deux pas de danse et deux airs de trompette, les comédiens Jean-Claude Leguay et Daniel Martin réfléchissent sur l’inéluctable fin de vie, sur l’amitié. Car laisser partir un ami n’est pas chose aisée. Ils s’interrogent : comment faire pour vivre en accord avec soi-même ? Absurde, le duo que signe Serge Valletti est une quête loufoque, un combat infini. L’auteur a précisé : « Au départ c’était donc une seule personne qui se parlait à elle-même, et puis, chemin faisant, et comme par jeu, ils ont trouvé chacun leur identité. L’un s’appelle Cahin et l’autre Caha. Ils avancent, ils n’en finissent pas d’avancer en s’interrogeant comme chacun de nous quand nous sommes seuls ! »

Louise Chevillard