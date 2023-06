Ancienne aide-soignante à domicile, Elsa Helly a écrit Mouche à partir des rencontres faites au travail et en dresse des portraits touchants et délicats.

« L’odeur de selles écrasées dans une protection, le parfum d’un café offert, le regard d’un mari sur sa femme, le regard d’une mère sans enfant, le regard d’une femme sans mari. » Raphaël France-Kullman et Elsa Helly ont travaillé à rendre intelligibles une galerie de portraits, que l’autrice interprète seule avec un tabouret sur scène, et un jeu de lumière en clair-obscur. Accompagnée de la musique de Raphaël Matsunaga, elle prend le temps de raconter et de délivrer ses mots choisis avec soin. Une première expérience de la scène pour Elsa Helly, qu’elle mène avec exigence.

Louise Chevillard