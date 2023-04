Les Five Elements de Steve Coleman 

Steve Coleman et le New Morning, c’est une très longue histoire, émaillée de concerts qui ont fait date.

Dès le début des années 1990, les concerts avec les Five Elements, son axiale formation, vont marquer durablement les esprits. Depuis, le saxophoniste qui forgea le concept du M’Base, une formule qui entendait réformer le sens donné au mot jazz, a beaucoup œuvré, du solo aux grandes formations, de Cuba en Égypte. S’éloignant de l’industrie du disque tout en registrant régulièrement l’avancée de ses travaux, Steve Coleman a construit pierre après pierre un univers qui ne ressemble à nul autre, refusant obstinément de se laisser cerner dans une catégorie tout en revendiquant le legs du tutélaire Charlie Parker. Une note, quelques mesures, et l’on sait que c’est lui qui est à la manœuvre. Ce qui devrait être encore le cas ce soir, avec les Five Elements, parmi lesquels on retrouvera les fidèles trompettiste Jonathan Finlayson et batteur Sean Rickman.

Jacques Denis