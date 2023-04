Éternelle amoureuse du jazz, la chanteuse et pianiste canadienne est pour deux soirs à l’affiche de l’Olympia.

Elle s’était rêvée pianiste de jazz ; elle est finalement devenue l’une des chanteuses les plus célèbres de cette musique. La Canadienne a parfois la nostalgie des petits clubs new-yorkais où elle trainait au début des années 1990 parrainée par Ray Brown ou Jimmy Rowles, avant que la gloire ne l’entraine vers des lieux plus glamours. Elle continue d’aimer sincèrement cette musique, même quand son répertoire regarde parfois plus du côté des Beatles que de Broadway. Elle n’a d’ailleurs pas renoncé au clavier, continuant à s’accompagner elle-même, généralement entourée par des jazzmen de première classe qui font swinguer à la perfection ses tours de chant. Habituée des grandes salles et des festivals, Diana Krall a cependant amorcé en 2020 un retour à ses fondamentaux avec la sortie de This Dream of You, constitué de standards, dont on ne doute pas qu’elle détaillera pour certains les paroles sur la scène de l’Olympia.

Vincent Bessières