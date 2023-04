Bill Stewart Trio : l’art de surprendre le temps présent

Avec ce batteur, l’art du trio se conjugue en mode majuscule.

Difficile d’établir la liste de ceux et celles avec qui le natif de Des Moines a prêté mains aussi fortes que son doigté peut être subtil. Formé aux percussions classiques, aux côtés du funkster Maceo Parker à ses débuts, Bill Stewart a depuis plus de trente ans déployé une telle palette, aussi solide sur le drive que fluide dans l’interplay, qu’il est devenu l’un de ses discrets piliers de la scène jazz. De Bill Carrothers à Chris Potter, de Pat Metheny à Marc Copland, tous louent sa musicalité. En parallèle, le batteur poursuit une carrière de leader qui atteste de son goût pour le trio. Celui avec le contrebassiste Larry Grenadier er le saxophoniste Walter Smith III promet sur le papier de belles envolées, tant ces trois-là s’y entendent dans la manière d’être à l’écoute et dans l’art de surprendre le temps présent. Du jazz quoi.

Jacques Denis