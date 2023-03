À Coutances, dans la Manche, le festival Jazz sous les pommiers défend et illustre la diversité du jazz actuel et des musiques cousines.

Rendez-vous désormais bien implanté du mois de mai, traditionnellement organisé sur le « pont » de l’Ascension, Jazz sous les pommiers marque non seulement l’arrivée des beaux jours festivaliers mais aussi constitue l’un des rendez-vous identifiés pour le jazz en France. Lieu de création et de rencontres, initiateur de projets, hôte d’artistes en résidence (actuellement le tromboniste Fidel Fourneyron et le violoniste Théo Ceccaldi qui présenteront des créations), ce festival se distingue ainsi de la plupart qui se contentent d’aligner quelques têtes d’affiches pour vendre du ticket. À Coutances, petite ville du Cotentin, l’équipe est fidèle à ces valeurs et cherche chaque année à surprendre son public en une manifestation qui embrasse un large éventail de styles, s’ouvrant généreusement sur les cousins du funk, du blues, de l’électro, des musiques latines ou des Balkans, avec un éclectisme de bon aloi.

Foisonnant, exceptionnel et populaire

Foisonnant, ce festival bon enfant garde une dimension populaire avec de nombreux concerts gratuits et n’hésite pas à jouer la carte de la découverte en présentant des artistes émergents, des musiciens venus de nos voisins européens ou des groupes peu entendus par ailleurs, une mission de diversité qui devrait être la préoccupation de toutes les manifestations de cette envergure. Dans l’abondante affiche de cette édition, chacun trouvera concert à son goût. On relève quelques soirées exceptionnelles comme la carte blanche à Biréli Lagrène, la première française du duo entre Pierrick Pedron et Gonzalo Rubalcaba, l’invitation de Yessaï Karapétian à Terri Lyne Carrington, les retrouvailles de Youn Sun Nah et Airelle Besson, l’hommage à Ella Fitzgerald de Dee Dee Bridgewater avec l’Amazing Keystone Big Band, le trio de Julian Lage avec Dave King ou la rencontre d’Erik Truffaz avec le chœur Emelthée… On en passe, les propositions de qualité fourmillent et pétillent sous la langue comme le cidre que l’on déguste (avec modération) au cours des soirées normandes !

V.Bessières