Billy Cobham revisite son album ‘Spectrum’ en public

Le batteur roi de la fusion revisite en public son album le plus célèbre, paru il y a demi-siècle.

Spectrum est le tout premier album du batteur Billy Cobham, sorti en 1973, qui s’est rapidement imposé comme un parangon du jazz-fusion. Instrumentiste puissant nourri au jazz mais très marqué par l’énergie brute du rock, Cobham avait apporté ses pulses à quelques séances-clés de Miles Davis période électrique et du Mahavishnu Orchestra, autre formation phare de ces années où le jazz en fusion bouillonnait d’influences multiples, avant de signer cet opus inaugural. Un demi-siècle après, entouré de quelques cadors de la fusion, notamment Gary Husband dans le rôle de Jan Hammer aux claviers, le batteur héros revisite ce disque qui reste probablement le plus épique — et le plus célèbre — de sa carrière. Les amateurs du genre et les idolâtres de ses frappes ne manqueront pas l’occasion de vibrer à l’unisson de ce maitre des fûts et des cymbales.

Vincent Bessières