Le printemps 2023 danse aux Nymphéas

Désormais incontournable, ce rendez-vous danse au plus proche des célèbres Nymphéas de Claude Monet invite de nouvelles générations d’artistes à faire dialoguer leurs œuvres.

Quatre femmes vont sans conteste retenir l’attention du public, qui détournera son regard des couleurs de Monet pour s’engouffrer dans la danse puissante et incarnée de ces trois personnalités. Il y a d’abord Nangaline Gomis, jeune interprète au parcours déjà intense. Celle-ci s’est glissée avec une aisance phénoménale dans le solo fondateur d’Amala Dianor, que le chorégraphe avait écrit en écho à sa propre identité de danseur. Avec elle, Wo-Man est devenu un solo-reflet, un miroir détonant de sa propre histoire qui interroge profondément la question de la transmission et de la filiation. Cerise sur le gâteau : la soirée se conclut avec Man Rec, la pièce initiale que le chorégraphe offre exceptionnellement en regard. À ne pas manquer ! La franco-malgache Soa Ratsifandrihana fait également partie de ces danseuses qui enveloppent, par leur incarnation du geste, des espaces et des temps de la danse profondément vastes et multiples. Son solo g r oo v e est construit de toutes les influences qui ont traversé son corps et qui semblent la posséder.

La danse au croisement de toutes les influences

Elle engage le public au plus proche de sa danse, à travers des citations de danses populaires allant du traditionnel au hip hop, qu’elle recompose dans une montée en puissance qui embrase ensuite son dance-floor. Sur une bande sonore électro, Soa Ratsifandrihana invente un groove bien à elle qui dépasse les styles et invite à la rencontre. C’est aussi la rencontre qui guide la danseuse de krump Nach dans Sept vies, duo créé dans le cadre de Vive le sujet ! au Festival d’Avignon. La performeuse issue du groupe Winter Family Ruth Rosenthal est sa complice sur ce projet entre corps, voix et musique. Ce prétexte à récits devient un lieu de brassage pour toutes ces histoires de femmes, au creux des différences et dans un dialogue sensible.

Nathalie Yokel