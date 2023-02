C A R C A S S et Fantasie Minor, deux créations de Marco da Silva

Dedans puis dehors, le Portugais Marco da Silva Ferreira investit le Théâtre Louis Aragon avec deux de ses créations.

Au sein du TLA d’abord et dans le cadre de la Biennale de la danse du Val-de-Marne, Marco da Silva Ferreira dévoile sa nouvelle pièce C A R C A S S. Celui qui ne cesse d’hybrider sa danse urbaine urgente lance sur scène dix interprètes fougueux qui vibrent au son d’une symphonie électro, mixant folklore et clubbing. Dans le centre-ville de Tremblay ensuite, et dans le cadre de Séquence Danse Paris, place au duo tout terrain Fantasie Minor, un pas de deux pulsatile dans lequel une danseuse et un danseur hip hop se défient autant qu’ils fusionnent sur une fantaisie à quatre mains de Schubert.

Delphine Baffour