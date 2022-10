Les Filles de Simone présentent « Derrière le hublot se cache encore du linge »

Les Filles de Simone Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères réinventent la thérapie de couples hétérosexuels en auscultant avec humour les inégalités du quotidien.

Affaire domestique le linge qui se cache derrière le hublot ? Ou affaire socio-économique, où s’emmêlent toutes sortes d’héritages, injonctions, inégalités et conditionnements ? On peut compter sur les Filles de Simone pour relier l’intime et le politique, elles l’ont prouvé en explorant des sujets associés au « deuxième sexe » somme toute peu traités au théâtre (excepté par Pauline Bureau et quelques autres) : la maternité avec C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde, et le corps des femmes avec Les Secrets d’un Gainage Efficace. Derrière le hublot se cache encore du linge porte à la scène le quotidien d’un couple hétérosexuel, non pas les moments si souvent abordés voire sublimés par le monde de l’art que sont la rencontre ou la rupture, mais ce qu’il y a entre les deux, le quotidien et le ménage, « la tasse qui traîne et la libido en berne », etc. « La porosité avec nos intimités est une matière à jouer, le plateau devient, entre enthousiasme et désespoir, notre espace d’entraînement au réel » confient Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères, qui mêlent avec humour et autodérision traversée au scalpel de leur vécu, corpus littéraire et références populaires autour de couples en thérapie et d’un homme-témoin. Avec sur scène André Antebi, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères.

Agnès Santi