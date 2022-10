Olga Grumberg signe «Walser Show», une mise en scène encore incertaine servie par une excellente distribution

L’actrice de premier plan, Olga Grumberg, signe avec cette pièce en forme de traversée de l’œuvre de l’écrivain et poète suisse, Robert Walser, sa première mise en scène. Une création ambitieuse qu’une distribution de haut-vol permet de soutenir.

Pour se lancer dans l’aventure de la mise en scène qui la tente depuis longtemps, Olga Grumberg, comédienne dont le nom est associé à celui de grands cinéastes et metteurs en scène contemporains, n’a pas choisi la facilité. « Une passion » – selon ses termes même – est au cœur du projet. Saisie par L’Etang, premier texte de Robert Walser, où l’écrivain fait de son héros, Fritz, un adolescent en mal d’amour prêt non sans faux-semblant aux dernières extrémités, elle invite d’autres figures insolites nées dans les textes courts de Walser et tirées de ses Petits Essais dont Le Cabaret de la Montagne. Elle fait également entrer en résonance un fait divers, un crime passionnel, qui avait retenu l’attention de l’auteur et dont témoigne l’ouvrage de Carl Seelig, Promenades avec Robert Walser. Pour le spectateur, cet enchevêtrement de fils dramaturgiques perturbe l’intention, surtout dans les premiers moments. La suite profite du resserrage sur le personnage de Fritz.

Un jeu de haute tenue

Le spectacle tient grâce à la performance des acteurs : Olga Grumberg elle-même, dans le rôle, notamment, de la mère de Fritz, Jean-Pierre Petit (également compositeur et musicien, assistant à la mise en scène), Renaud Danner, Julie Pouillon, Arthur Verret. Dans la multiplicité des rôles qu’ils ont à incarner, ils sont remarquables. Leurs prestations de haute tenue réhaussent les failles d’une mise en scène qui peine à montrer sa cohérence. La force de leurs incarnations respectives tient le spectacle en haleine. Grâce à eux, quelque chose se joue, sur scène, qui nous intéresse. En tant que parents. En tant qu’adolescents. Le dispositif scénique, dans sa roideur, fige malheureusement l’imagination. Trois toiles peintes, des épures figuratives, surplombent le plateau et encadrent le propos. La dimension du « show » dans ce Walser show est à mettre au crédit de ceux qui, sur le plateau, le font exister.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens