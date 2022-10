Darius est atteint d’une maladie dégénérative. À 18 ans, il est en foyer, cloué dans un fauteuil. C’est grâce aux odeurs que Claire, sa mère, le fera voyager jusqu’à ses derniers instants, en faisant appel à Paul, parfumeur. Mise en scène de l’amour infini d’une mère pour son fils, Darius est un magnifique périple.

Il y a des images, des objets, des mots qui nous ramènent instantanément à un pays, un lieu, un temps où nous étions bien, où nous étions heureux. Et il y a leurs odeurs. Celles des parfums trop forts, des ruelles touristiques, de la sueur de l’être aimé. Darius est l’histoire du combat d’une mère pour ramener son fils à ces instants. Pour cela, elle contacte Paul, parfumeur retiré depuis le décès de sa femme. Le défi qu’elle lui propose est de taille : pour permettre à Darius, à qui il ne reste que l’odorat et le toucher pour communiquer, de voyager dans ses souvenirs, Paul devra reconstituer les odeurs qui ont traversé la vie du jeune homme. Jamais Claire et Paul ne se parleront directement. Tous deux d’un côté et de l’autre du plateau, l’aventure olfactive est rapportée dans un échange épistolaire haletant. Rome, Amsterdam, Rochefort : jusqu’au métro parisien, le parfumeur sillonne l’Europe (et plus loin encore) en suivant les indications de Claire pour ramener dans des petits flacons un concentré d’odeur évocatrice de chaque lieu. À Darius ensuite, doté d’une sensibilité hors du commun, de deviner pour revenir avec joie à ces instants marquants de sa jeune existence.

Un voyage total aux quatre coins du monde

Paul, Darius et Claire ne sont pas les seuls à voyager. Au récit de ces expéditions et à la description détaillée de leurs odeurs, le public est invité à une balade olfactive alors même que la salle voûtée du Théâtre de l’Essaïon est inodore. Le pouvoir des mots remplacé par le pouvoir du nez, voilà une vérité que nous peinons à croire au sein d’un théâtre. Et pourtant ! Darius est avant toute narration la mise en scène de l’amour d’un parent pour son enfant, plus encore que du combat contre la maladie. Seule face à ses lettres, Claire transmet dans son écriture à Paul chaque succès et chaque échec avec une infinie tendresse. La relation codifiée par les usages de la correspondance laisse place peu à peu à un échange de plus en plus intime. Ensemble, ils font parler les odeurs. Ensemble, ils entreprennent une course, toujours du côté de la vie. Le combat de Darius et de sa mère devient aussi celui du parfumeur mis face à ses propres faiblesses, bien au-delà des espérances de chacun. Le texte de Jean-Benoît Patricot est dramatique mais surtout infiniment beau. Catherine Aymerie et François Cognard forment un duo que l’on peine à quitter des yeux, illuminé par la mise en scène d’André Nerman qui laisse toute sa place à l’émotion et à l’humanité qui se dégagent de la pièce. Dans cette période sourde et sombre, Darius est un intense moment de bonheur.

Louise Chevillard