Smith & Wesson d’ Alessandro Baricco

Après l’immense succès de Novecento, Alessandro Baricco est de retour au théâtre pour une comédie tragique autour du rêve américain.

Smith et Wesson, mais pas les vendeurs d’armes. D’ailleurs ils se prénomment Tom et Jerry. Alessandro Baricco est facétieux. Et ses personnages farfelus : un météorologue recherché dans quatre États qui multiplie les statistiques, un repêcheur de cadavres qui œuvre au pied des chutes du Niagara et une jeune journaliste qui leur demande de l’aide pour réaliser un pari insensé, qui lui permettrait de tenir un scoop : se lancer dans un tonneau du haut des fameuses chutes… et en ressortir vivante. Traversant les méandres du Rêve américain, Alessandro Baricco truffe ses dialogues de réflexions sur la vie, avec des personnages tous déçus de l’amour, dans un mouvement qui ressemble autant à la quête du bonheur qu’à une fuite en avant.

Eric Demey