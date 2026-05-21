La ville d’Alba se fait circassienne le temps d’un festival

Alba la Romaine devient, du 9 au 14 juillet, Alba la circassienne, fière d’offrir son écrin au meilleur du cirque d’aujourd’hui.

Bien sûr, il y a le théâtre antique : pas moins de treize trampolines vont jalonner cet espace d’art et d’histoire tout au long du Festival d’Alba, activés par la compagnie Kiaï, spécialiste de la danse-rebond. Un spectacle tout aussi grandiose qu’infiniment ténu, comme ce Kairos, cet instant suspendu qui donne son titre au spectacle. Piloté par La Cascade, pôle national cirque ayant à sa tête le clown-directeur Alain Reynaud, le Festival donne la part belle au rire et au burlesque. Entre la Masacrade tragi-comique de Marcel et ses drôles de Femmes, la douce absurdité du Parblex de Lefeuvre et André, et le cirque musical des Nouveaux Nez & Cie, tout un monde de découverte s’offre à nous.

Nathalie Yokel