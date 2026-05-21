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N°343
mai 2026
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Théâtre - Agenda

La ville d’Alba se fait circassienne le temps d’un festival

La ville d’Alba se fait circassienne le temps d’un festival - Critique sortie Théâtre Alba-la-Romaine Festival d’Alba
©Marcel et ses drôles de Femmes en pleine Masacrade au Festival d’Alba Crédit : Loïc Nys
Marcel et ses drôles de Femmes en pleine Masacrade au Festival d’Alba Crédit : Loïc Nys

Alba-la-Romaine / Festival cirque

Publié le 21 mai 2026 - N° 344

Alba la Romaine devient, du 9 au 14 juillet, Alba la circassienne, fière d’offrir son écrin au meilleur du cirque d’aujourd’hui.

Bien sûr, il y a le théâtre antique : pas moins de treize trampolines vont jalonner cet espace d’art et d’histoire tout au long du Festival d’Alba, activés par la compagnie Kiaï, spécialiste de la danse-rebond. Un spectacle tout aussi grandiose qu’infiniment ténu, comme ce Kairos, cet instant suspendu qui donne son titre au spectacle. Piloté par La Cascade, pôle national cirque ayant à sa tête le clown-directeur Alain Reynaud, le Festival donne la part belle au rire et au burlesque. Entre la Masacrade tragi-comique de Marcel et ses drôles de Femmes, la douce absurdité du Parblex de Lefeuvre et André, et le cirque musical des Nouveaux Nez & Cie, tout un monde de découverte s’offre à nous.

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Le Festival d’Alba
du jeudi 9 juillet 2026 au mardi 14 juillet 2026
Festival d’Alba
Alba-la-Romaine

Tél. : 04 75 54 40 46.

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