Les Élancées – Festival des arts du geste, 25ème édition

Dans le Bassin de l’Ouest-Provence, Les Élancées – Festival des arts du geste se dresse pour la 25èmeannée à la pointe du cirque contemporain et de la danse. Du 10 au 25 février 2024, cette édition anniversaire promet autant de surprises que de retrouvailles.

Depuis sa naissance en 1999 à Istres au Théâtre des Oliviers, Les Élancées – Festival des arts du geste a pris bien de l’ampleur. Devenu référence en son domaine, l’événement s’étend maintenant en plus de sa ville d’origine sur 5 communes : Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Miramas et Port Saint Louis du Rhône. Pourtant, toujours dirigé par Anne Renault, il n’a guère changé d’identité. Pour preuve, sa 25ème édition qui se tient du 10 au 25 février 2024, où cirque contemporain et danse se côtoient comme ils l’ont toujours fait au sein de ce festival : en cherchant à s’adresser à tous, y compris aux plus jeunes à qui sont destinées de nombreuses séances scolaires et des ateliers. Le 10 février, une fête d’ouverture entre Istres et Port Saint Louis du Rhône donne le ton du rendez-vous : convivial autant qu’exigeant. Le spectacle En attendant le grand soir de la compagnie Le Doux Supplice, par exemple, y fait danser le public tout en lui offrant de la grande acrobatie. Le festival ne fait pas pour autant l’impasse sur les grands sujets de société : il met notamment en lumière cette année les artistes qui s’engagent pour la planète – Nathalie Pernette, Philippe Lafeuille, le Cirque Eloize, le Circus Baobab et Anton Lachky – et fait la part belle aux femmes.

Rencontrer par le geste

Afin de satisfaire les 15 000 spectateurs attendus pour cette édition anniversaire, Les Élancées comptent 25 propositions aux esthétiques très variées, festives pour certaines et pour d’autres plus pointues. Le public habitué du festival y retrouve certaines compagnies elles aussi fidèles à l’événement. Car Anne Renault aime à construire des relations sur la durée avec des artistes, telles que les chorégraphes Josette Baïz et Nathalie Pernette – deux des artistes régionaux accompagnés de longue date par Les Élancées –, Les Colporteurs invités pour la première fois bien avant leur célébrité… On y découvre aussi des artistes plus émergents, qui développent de nouvelles voies pour les arts du geste : Alice Rende ou encore le duo formé par Liam Lelarge et Kim Maro. Les Élancées utilise ainsi toutes les ressources du cirque et de la danse au service de la rencontre. « Notre festival se veut rassembleur, le plus profondément possible », dit sa directrice.

Anaïs Heluin