Expérience # 2 : « On est là »

Tatiana Breidi et Paul Desveaux, co-directeurs du Studio-Ecole Supérieure de Comédiens par l’Alternance, renouvellent l’initiative prise la saison dernière : passer commande d’une pièce à un auteur contemporain. Après Samuel Gallet, Pauline Sales se prête à l’exercice. Au cœur du propos : une jeunesse en quête de sens.

« J’ai très envie de travailler avec Pauline Sales. J’avais vu Normalito, Les femmes de la maison, Docteur Kaminsky ou L’esprit du sexe qu’elle a co-écrit avec Fabrice Melquiot », confie le co-directeur du Studio-ESCA et metteur en scène Paul Desveaux, qui ajoute : « J’avais été impressionné par son écriture, cette poétique du quotidien qui caractérise son style, ses sujets de prédilection et sa capacité à travers des destins particuliers à raconter des histoires politiques et sociales de notre temps ». Le nom de la dramaturge contemporaine, également actrice et metteuse en scène, s’est donc imposé, après celui de l’auteur Samuel Gallet, pour renouveler une expérience appelée à s’inscrire dans la durée : confier, chaque saison, à un dramaturge de la jeune génération l’écriture sur un sujet contemporain préalablement défini d’une pièce conçue pour une troupe d’une douzaine d’interprètes.

Une génération inspirante

« Je suis toujours très intéressé par ces personnes, et particulièrement ces jeunes, qui choisissent de mettre leur philosophie à l’épreuve du terrain. Il y a aujourd’hui une grande conscience politique, écologique et sociale de la jeunesse qui mérite que l’on s’y intéresse au travers de nos récits théâtraux » note Paul Desveaux. Le sujet, soumis à Pauline Sales, lui inspire On est là. L’autrice imagine un collectif hétéroclite de trentenaires diplômés décidés à quitter la Capitale pour restaurer une vieille maison de famille abandonnée. Animés par le désir de transformer leur aspiration en action concrète, les protagonistes vont être confrontés à l’âpreté de la campagne, aux travaux manuels, à la vie en collectivité, aux habitants du village. Onze apprentis comédiens, membres de l’École, servent cette création originale qui bénéficie également de la participation de la comédienne Lisa Schuster, dont on sait les grandes qualités.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens