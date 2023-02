« Les Détonnantes » à la MC2 temps fort danse dédié aux femmes

Après Transes-en-danse la saison dernière, la MC2 : Grenoble et le CCN2 ont choisi, de dédier cette nouvelle édition du temps fort danse à des femmes Détonnantes !

Puissantes, radicales, élégantes, détonnantes ! Telles sont les cinq femmes convoquées pour ce temps fort danse conçu par la MC2 et le CCN2 qui porte bien son nom. Chacune des chorégraphes déploie un univers bien particulier, une signature, et toutes ont une force peu commune. Mourn Baby Mourn de Katerina Andreou est une œuvre passionnée et passionnante entre danse, texte, images et performance qui percute notre époque. Corps et constructions sonores ou physiques s’entremêlent pour interroger notre rapport à l’utopie du futur en jouant sur une corde ultra-sensible. Gisèle Vienne met en scène une sorte de thriller onirique au fond des forêts ou dans la brume avec THIS IS HOW YOU WILL DISAPPEAR. Et comme toujours chez Vienne, la balade entre la vie et la mort sème un trouble profond. Plus que jamais, le spectateur doit accepter d’y plonger, au risque de se perdre en lui-même…

Audacieuses et extravagantes

Hortense Belhôte, actrice, autrice et professeure d’histoire de l’art dont l’une des spécialités est la « conférence performée » réalise des (re)lectures « volontiers féministe, queer et libertaire ». Mais dans Performeureuses elle revisite l’histoire de la « performance » en danse contemporaine. Justement Desorden de Justine Berthillot et Xavier Roumagnac en est une pour rollers et batterie ! Sur un rythme incantatoire, profond, prenant son énergie dans les méandres de l’inconscient, se déploient des glissades, chutes, et cascades vertigineuses. En investissant Showgirl inspiré du film culte de Paul Verhoeren de 1995, une sombre histoire de paillettes, de sexe et d’argent, Marlène Saldana et Jonathan Drillet osent tout dans une pièce extravagante à souhait. Âmes sensibles s’abstenir.

Agnès Izrine