4e édition du Rungis Piano-Piano Festival

Avec une édition 2023 marquée du sceau de l’éclectisme et de la jeunesse, le Rungis Piano-Piano Festival s’affirme comme une référence dans le répertoire pour deux pianos à quatre mains, à la fois transversale et populaire.

L’ouverture du 4e Rungis Piano-Piano Festival résume la dynamique d’un rendez-vous de la rentrée qui replace les marges d’un répertoire méconnu et la périphérie parisienne au cœur de la scène musicale. À partir de la Sonate pour deux pianos K 448 de Mozart, le duo que forment depuis vingt ans Greg Anderson et Elizabeth Joy Roe, célébré outre-Atlantique mais rare en France, propose ses arrangements de grands thèmes classiques de Mozart ou Bizet, mais aussi de grands standards de la pop, Leonard Cohen ou les Beatles. Le lendemain, Olivier Beaumont et Aurélien Delage sortent du territoire des cordes frappées, avec des pièces pour deux clavecins de Le Roux, Couperin, Krebs et Johann Christian Bach, dans un condensé de l’Europe musicale baroque pour clavier. Le 28, les grandes figures actuelles du piano jazz Paul Lay et Bojan Z sont à l’affiche de la soirée improvisation.

La jeunesse à l’honneur

C’est Rachmaninov, né il y a tout juste 150 ans, que les directeurs artistiques du festival Arthur Ancelle et Ludmila Berlinskaïa mettent à l’honneur le 29 dans un programme autour des deux Suites pour deux pianos qui fera redécouvrir deux pages de Medtner, Knight Errant et Russian Round Dance. La journée de clôture sera tournée vers la jeunesse. Le matin, Alexandre Grandé dirigera Carnavaux, un spectacle familial avec les animations numériques de Grégoire Pont et, le soir, l’incontournable rendez-vous concertos mobilisera l’Orchestre du CRR 93 dans deux opus de Bach, et A Scott Joplin Rag Rhapsody de Kevin Olson pour huit mains réunira en un final festif deux des cinq duos issus de la première édition de l’Académie Piano-Piano, dont le concert de fin d’année s’est tenu à Cortot. C’est là qu’Arthur Ancelle et Ludmila Berlinskaïa vont ouvrir à la rentrée la première classe française de duos de pianos. Entre enrichissement du répertoire, matérialisé par une base de données participative, open Piano-Piano Data base, et ancrage territorial, avec des activités pour le jeune public, exigence artistique et accessibilité sont les deux faces indissociables de Piano-Piano.

Gilles Charlassier