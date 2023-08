Flouz, cirque financier d’Olivier Fredj et Paradox Palace

Deuxième volet du triptyque artistique et sociétal d’Olivier Fredj et Paradox Palace dans le cadre d’une résidence au Théâtre du Châtelet, Flouz interroge le rapport à l’argent dans un spectacle mêlant les musiques minimalistes aux arts du cirque et de rue.

Après Watch en 2022, sur la thématique du temps, et avant un dernier volet autour de la relation, Olivier Fredj poursuit le triptyque de création collective initié avec Paradox Palace, en partenariat avec l’APHP Pitié Salpêtrière, le Samu Social de Paris, un EHPAD, une classe de CE1, le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin et la Maison de la Poésie. Cette écriture qui fait de la culture un levier de réinsertion professionnelle prend un relief particulier dans un spectacle musical et circassien autour de l’argent avec ceux que le système économique considère comme « non-productifs ». Mêlant les boucles minimalistes de Cage, Glass, Adams et Moondog avec l’électro d’aujourd’hui, les musiciens de l’Ensemble Intercontemporain, dirigés par Jérôme Comte, avec les platines du DJ Matias Aguayo, la trame musicale réalisée par la pianiste Shani Diluka constitue un flux continu sur lequel se développe une narration multiple, allant jusqu’aux portés acrobatiques et une création olfactive de Francis Kurkdjian. Le cabaret ludique de Flouz n’est pas sans odeur.

Gilles Charlassier