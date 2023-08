Chorégraphie équestre de Bartabas sur « Le Requiem de Mozart »

La Seine Musicale présente une chorégraphie équestre de Bartabas sur une nouvelle version pour piano et percussions du Requiem de Mozart avec le Chœur et la Maîtrise de Radio France.

Œuvre ultime de Mozart, laissée inachevée à sa mort, le Requiem recèle une aura qui dépasse le domaine du répertoire religieux, et a fait l’objet ces dernières années de plusieurs adaptations scéniques – à l’exemple de celles de Romeo Castellucci à Aix et Bruxelles ou de Stéphane Braunschweig à Bordeaux. Artiste pluridisciplinaire qui, depuis quarante ans, mêle les ressources du théâtre et de la danse avec l’art équestre, Bartabas présente, pour sa troisième venue à La Seine Musicale, sa création de 2017 imaginée pour la Mozartwoche à Salzbourg, avec son Académie équestre nationale du Domaine de Versailles, fondée en 2003. Cette version pour deux pianos et percussions dirigée par Lucie Leguay fait résonner la vocation de transmission du corps de ballet d’écuyers avec celle de la Maîtrise de Radio France, qui rejoint le Chœur de 60 chanteurs.

Gilles Charlassier