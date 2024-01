Les chemins dansants d’Hervé Robbe

Depuis son premier solo avec sa compagnie Le Marietta Secret en 1987, Hervé Robbe n’a jamais cessé de créer. Un temps fort foisonnant qui célèbre un vaste chapitre de vie et l’élan de la création.

C’est d’abord l’exposition Chemins dansants, au CND du 27 février au 16 mars, qui va mettre en lumière l’incroyable richesse du parcours d’Hervé Robbe. Jeune chorégraphe de la danse de la fin des années 80, il a brillamment imposé son style, innové dans diverses collaborations artistiques, dirigé aussi le Centre Chorégraphique National du Havre puis le pôle Création chorégraphique de la Fondation Royaumont. Accéder à ce riche fonds d’archives, c’est se plonger dans un processus en transformation, fouiller une matière via les vidéos, les photos, les scénographies, les traces laissées dans les corps dansants et dans les esprits récepteurs de chaque époque. En marge de l’exposition, une formation pour les danseurs professionnels autour du lien danse-musique par Hervé Robbe et le compositeur Jérôme Combier. Ces deux-là se retrouveront ensuite dans une conversation ouverte avec les compositeurs Pierre-Yves Macé et Andrea Cera, car de la musique pour la danse à la danse pour la musique, il n’y a qu’un pas !

Les dernières nouvelles d’Hervé Robbe

C’est justement cette alliance que l’on verra dans la programmation des spectacles qui accompagnent ce temps fort. Sollicitudes, pièce de 2021, travaille également sur la part de l’interprète, ici de différentes générations, au fil d’un processus mêlant les arts visuels et sonores dans d’intenses présences. Les deux artistes se retrouvent également dans la dernière proposition du chorégraphe, intitulée In Extenso, danses en nouvelles, un cycle à formats et géographies variables. Les trois premiers volets sont présentés à Chaillot, et le dernier, Deers, au CND. Pour une plongée plus historique, on s’attachera à Factory Remix 93/23, qui fait le pont entre cette pièce très reconnue créée il y a trente ans et les corps d’aujourd’hui.

Nathalie Yokel