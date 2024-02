Trois chorégraphies sensuelles et virtuoses donnent la mesure du talent d’Angelin Preljocaj.

Annonciation (1995) qui reprend le thème de l’annonce faite à Marie de sa future grossesse par l’Archange Gabriel est un bijou où le sacré et la sensualité la plus profane s’entrelacent dans une ambivalence revendiquée. Le chorégraphe joue avec les thèmes picturaux et les symboles religieux tout en donnant une réalité charnelle peu commune à ces deux protagonistes. L’Archange à genou tend un bras mi-vengeur, mi-dominateur vers le ciel, tandis que Marie, jeune vierge un peu effrayée mais intéressée, se livre à son étreinte dans un abandon sensuel dont la torpeur finale annonce à merveille la création 2023 intitulée… Torpeur. Cette Annonciation est un prélude au programme qui suit, à savoir la sensualité de Torpeur (2023), et la violence sexuelle de Noces (1989).

Rituels et transcendance

Torpeur, pour douze danseuses et danseurs, s’élance avec des tours d’une rapidité diabolique, dans une sorte de sarabande joyeuse et un peu entêtée. Mais bientôt, le tout s’alentit, le groupe s’enchevêtre dans un entrelacs de bras et jambes, de corps qui s’affaissent ou disparaissent en laissant place à une vision kaléidoscopique et abstraite. Une pulsation parcourt les interprètes, comme envahis d’une fièvre voluptueuse, tourbillonnant, s’élevant dans les airs avec une frénésie troublante dissolvant le temps. Noces, sur la musique de Stravinsky, aborde la violence d’un mariage arrangé, mode balkanique (d’où sont issus les parents de Preljocaj). Ici, la sensualité s’absente au profit d’une célébration un peu barbare, où la femme n’est qu’une monnaie d’échange dans un monde d’hommes dûment cravatés. Preljocaj signe ici une pièce majeure.

Agnès Izrine