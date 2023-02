Reprise de Dance, le chef-d’œuvre de Lucinda Childs

Dance, le chef-d’œuvre de Lucinda Childs, qui a propulsé définitivement le « minimalisme » au sein de la post-modern dance américaine en 1979, a été repris par le Ballet de l’Opéra de Lyon en 2016. Une occasion de redécouvrir ce chef-d’œuvre de pure danse et de pur bonheur.

Marches, petites foulées, galops légers : le mouvement continu se fait et se défait sans cesse en trajectoires cristallines, révélant, au fur et à mesure qu’il se construit, une myriade de permutations au sein d’un leitmotiv au rythme infernal. Une chorégraphe au style inimitable est née, et, avec elle, la danse répétitive. La structure de la danse devient, grâce à Lucinda Childs, le sujet même du spectacle chorégraphié. Dance allie à la chorégraphie une partition de Philip Glass, pionnier de la musique répétitive, et un film projeté sur des tissus flottants signé du plasticien Sol LeWitt. Ce film n’est autre que la pièce de Childs, reprise sous différents angles, tant et si bien que le spectateur a l’impression étrange de regarder simultanément la même danse sous deux angles différents. L’espace est travaillé par une multiplicité de plans, chaque moment est un instantané.

Un tour de force

Cependant, les danseurs sur scène n’étaient plus les mêmes depuis fort longtemps et le film gardait cette trace d’un autre temps. La version du Ballet de l’Opéra de Lyon supprime cette distorsion visible entre des époques distinctes. Marie-Hélène Rebois, cinéaste et parfaite connaisseuse de la danse contemporaine française et américaine, a réussi à remonter avec les danseurs lyonnais un nouveau film qui adopte les angles de vue et le montage tels que Sol LeWitt les avait déterminés, rendant à la pièce sa double et fantomatique présence. Toujours est-il que cette chorégraphie inaltérable demande le même investissement de chaque instant, ne supporte toujours pas la moindre imprécision, tant tout est réglé au millième de seconde. Et il faut des interprètes hors pair comme ceux du Ballet de l’Opéra de Lyon pour mémoriser sans faille les subtilités de cette partition d’une exigence folle, qui emporte Dance dans une sorte de galaxie où les étoiles n’ont pas fini de filer de jardin à cour, infiniment, infiniment….

Agnès Izrine