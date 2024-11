Anne Teresa De Keersmaeker et Rabih Mroué croisent dix mois de travail intensif mais virtuel avec l’inopiné d’une rencontre réelle sur un plateau.

Drôle d’endroit pour une rencontre ! Implantée sur l’ancien site industriel des usines Roussel-Uclaf à Romainville, la Fondation Fiminco, mécène culturel, met à la disposition des artistes ce lieu avec ses grands espaces favorisant la rencontre entre tous les arts. C’est là que prend place le travail commun réunissant Anne Teresa De Keersmaeker et Rabih Mroué, tous deux des habitués du Festival d’Automne. Si De Keersmaeker adore créer dans ces espaces dépouillés, clairs et bruts, comme elle a pu le faire pour Work/Travail/Arbeid au Musée Wiels de Bruxelles, Mroué, qui œuvre à la croisée du théâtre, de la performance et des arts plastiques, trouve sans doute un espace idéal pour déployer toutes les facettes de son talent.

Sans limites

Pour cette première mondiale exceptionnelle à l’invitation du Festival d’Automne à Paris, intitulée A little bit of the moon, ils ont travaillé pendant dix mois ensemble, mais de manière virtuelle. Ensemble, ils ont évoqué leurs préoccupations, cherchant au plus profond de leurs émotions pour se concentrer sur les valeurs primordiales de l’humanité, à savoir l’amitié et le partage, conjuguées au présent. A little bit of the moon est devenu, lors de ces rencontres au long cours, un foisonnement imaginaire où chacun a pu explorer toute sa diversité créative entre musique, poésie, danse et théâtre, repoussant ainsi les limites de sa discipline. C’est lors de leur rencontre bien réelle sur le plateau de l’ancien complexe industriel que la performance prendra forme.

Agnès Izrine