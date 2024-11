Le Ballet de l’Opéra de Bordeaux et l’Opéra du Rhin dévoilent deux nouvelles productions du célèbre ballet-féérie Casse-Noisette pour Noël, toutes les deux aussi magiques.

Flocons de neige, rats qui esquissent des entrechats et jouets qui prennent vie… Casse-Noisette fait partie des immanquables de la période des fêtes. En décembre, l’Opéra de Bordeaux et l’Opéra du Rhin dévoilent chacun une nouvelle production du célèbre ballet créé en 1892 par Tchaïkovski et Petipa au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Du côté bordelais, c’est Kaloyan Boyadjiev, chorégraphe d’origine bulgare connu pour sa carrière en Norvège qui se charge de la chorégraphie. Plutôt coutumier des ballets néo-classiques et contemporains, il transmet au Ballet de Bordeaux sa version de Casse-Noisette créée en 2016 pour le Ballet national de Norvège. Dans cette adaptation, la féérie de Noël est toujours au rendez-vous, projetée en 1871 dans le contexte de la fin de la guerre franco-prussienne. Et les danses “chinoise”, “espagnoles” et “françaises” mettant en avant des stéréotypes ethniques (courants dans les ballets du XIXe siècle) laissent place à des tableaux de cadeaux et de sucreries.

Entre ballet et gestuelle contemporaine

Le Ballet du Rhin s’attaque aussi au célèbre ballet-féérie en deux actes, en mêlant gestuelle contemporaine et mouvement des grands ballets, sous la houlette du danseur et chorégraphe membre du Ballet Rubén Julliard. Dans cette version, les moments emblématiques du ballet, comme la bataille avec le roi des rats, côtoient des éléments repris du conte d’Hoffman et de la version d’Alexandre Dumas, Casse-Noisette et le Roi des souris (1844) (dont le ballet original est tiré), avec la réintroduction du personnage de la Princesse Pirlipat, victime d’un mauvais sort. Le Prince quant à lui disparaît au profit du personnage principal Clara, héroïne qui vit un voyage initiatique, métaphore de l’adolescence. En dépit des variations du récit, ces deux productions promettent de faire de ce ballet post-romantique un concentré d’émerveillement.

Belinda Mathieu