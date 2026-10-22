Créé le 5 mai 2026 au Théâtre de Cornouailles à Quimper où Jeanne Bleuse est en résidence artistique, le conte musical L’Épatante Épopée invite petits et grands à une déambulation poétique portée par le récit d’Élise Caron.

Élise Caron bâille et s’étire sur le dos de Jeanne Bleuse, assise comme elle devant son clavier. La comédienne va raconter le rêve qu’elle vient de faire, des aventures d’un petit bonhomme de chemin. Sur les jeux harmoniques du piano et du clavecin imaginés par Sylvain Lemêtre, auxquels se joignent quelques effets percussifs, la fable parcourt les grandes questions de la vie, à hauteur de voix d’enfant qui parle aussi au cœur des adultes. À rebours de certaines simplifications jeune public, L’Épatante épopée fait le pari de l’imaginaire pour toucher tous les âges de la sensibilité. Dans l’écrin d’une scénographie épurée jouant avec les illusions visuelles et sonores, la solidarité expressive entre mots et notes tisse l’intelligence émotionnelle de cet objet théâtral non identifié.

Gilles Charlassier