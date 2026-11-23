En clôture de la première édition du festival de création du conservatoire de la rue de Madrid, Léo Margue dirige trois œuvres pour ensemble, avec ou sans électronique.

Acteur majeur de la création musicale depuis 1972, l’ensemble 2e2m est depuis de nombreuses années installé au CRR Ida Rubinstein, où il travaille régulièrement avec les élèves des classes instrumentales, de composition et de danse. Pour ce concert, Léo Margue dirige deux classiques de l’exploration sonore : Pranam II (1973) de Giacinto Scelsi et Tautologos III (1969) de Luc Ferrari, jeu sur l’action musicale et le silence. Figure également Taśmociąg (2018) où la compositrice polonaise Teoniki Rożynek (née en 1991) joue de l’énergie d’un petit ensemble, augmenté de sa propre image sonore amplifiée et rediffusée.

Jean-Guillaume Lebrun