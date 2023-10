« L’Envol » : Nacera Belaza continue de sculpter l’obscurité

Nacera Belaza continue de sculpter l’obscurité pour révéler des espaces irréels. Dans L’Envol des figures qui tournent à l’infini apparaissent, jusqu’au vertige.

Sobres, hypnotisantes et mystiques, les pièces de Nacera Belaza font apparaître des figures éphémères dans l’obscurité. Elles déplacent comme des fantômes dans un magma noir, parfois avec lenteur, parfois en pleine accélération, comme emportées dans un tourbillon. Avec L’Envol, la chorégraphe explore un abandon à la chute, dans une quête vertigineuse où les corps sont emportés dans une rotation infinie. Une alliance millimétrée de lumière, son et mouvement dansé crée une atmosphère irréelle, qui transporte dans une dimension avec ses propres lois physiques. Les figures y flottent, s’envolent, apparaissent et disparaissent. Magie de sa danse, Nacera Belaza donne un aperçu d’éternité.

Belinda Mathieu