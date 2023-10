Chaillot Expérience # 2 : Algérie, ici et maintenant

Après le succès du premier Chaillot Expérience de la saison emmené par Mehdi Kerkouche et son fameux #OnDanseChezVous, le Théâtre national de la danse ouvre une nouvelle fois l’intégralité de ses espaces à la création pour cinq jours dédiés à l’Algérie.

Nous avons maintenant pris l’habitude des Chaillot Expériences, ces moments fédérateurs dédiés à une thématique que Rachid Ouramdane a voulu développer pour ouvrir grand les portes de son théâtre à un large public et à différentes disciplines. Pour le prochain, intitulé Algérie, ici et maintenant, il s’est associé à la programmation avec la chorégraphe Nacera Belaza. Tous deux nous proposent cinq jours de rencontres, ateliers, concerts, défilés, expositions, films et bien sûr danse pour vibrer à l’heure algérienne et nous imprégner de l’histoire et des traditions de ce pays comme de ses scènes et penseurs les plus contemporains.

Un programme pluridisciplinaire foisonnant

Lauréat du prix Goncourt du premier roman en 2015, Kamel Daoud est invité en tant que Grand Témoin. Il animera des Rencontres avec l’écrivain et journaliste Salah Badis, les réalisatrices Sofia Djama, Lina Soualem et Louiza Belamri, comme avec le jeune dessinateur de presse Nime dont les œuvres seront exposées pendant toute la durée du temps fort. Côté musique, un concert d’Acid Arab, groupe franco-algérien qui mêle à l’électro des sonorités moyen-orientales, des sets des rappeurs Danyl et TIF et un DJ set avec Disco Makrout côtoieront des veillées berbères traditionnelles menées par Ahellil. Côté mode, ce sont les pièces de l’artiste pluridisciplinaire Princesse Zazou qui se laisseront découvrir lors de défilés. Côté danse enfin, qui mieux que Nacera Belaza pour représenter son pays d’origine ? La chorégraphe, qui, bien qu’installée en France, mène différents travaux de formation et de sensibilisation en Algérie et revendique la richesse de sa double culture, présentera ses deux très beaux quatuors Sur le fil et L’Envol. Une quinzaine de films, des ateliers de hip-hop, de DJing, de dessin de presse et une médiation par l’objet sur les mémoires liées à la colonisation et la guerre d’Algérie organisée par la Fondation de France complèteront ce foisonnant programme.

