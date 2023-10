« Les Saisons », prochaine création de Thierry Malandain

Thierry Malandain nous présente sa prochaine création, Les Saisons, qui mêle à la partition d’Antonio Vivaldi celle de Giovanni Guido et promet d’être aussi ténébreuse que somptueuse.

« Les Saisons sont une commande de Laurent Brunner, le directeur de l’Opéra Royal de Versailles. Il m’a demandé d’associer Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi à celles d’un de ses contemporains : Giovanni Guido. Les spécialistes ne savent d’ailleurs pas lequel des deux a inspiré l’autre. Les Saisons de Vivaldi sont des concertos, donc en trois mouvements, et durent une quarantaine de minutes. Celles de Guido des suites françaises, c’est-à-dire des suites de danse qui contiennent de nombreux mouvements, et durent une heure. J’ai dû faire une sélection parmi ces derniers pour que notre partition ne soit pas trop longue.

Contemporain et baroque

Sans vraiment chercher une dramaturgie, j’ai voulu avoir une démarche plus contemporaine pour les Vivaldi. Partant du principe que cette musique est superbe mais un peu usée aux oreilles, j’avais envie de créer comme une humanité d’aujourd’hui elle aussi usée, les Guido représentant au contraire une sorte d’idéal baroque. Nous ouvrons avec L’Été de Vivaldi en costumes contemporains, puis vient celui de Guido en costumes baroques, etc. Entre chaque saison s’intercalent des parties en chair : un solo, un duo, un trio puis un quatuor. Pour le final, tout à la fois réjouissant et funèbre, danseurs et danseuses de la compagnie réunis porteront de longs pétales noirs et fluides aux deux mains, comme de grandes nageoires, se fondant avec un décor fait lui aussi d’immenses pétales. Les Saisons sont avant tout un spectacle esthétique, mais si l’on veut y voir un message il est sans doute plus en lien avec l’humain qu’avec la nature ou l’écologie. »

Propos recueillis par Delphine Baffour