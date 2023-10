L’Onde nous propose huit jours intenses où le paysage chorégraphique d’aujourd’hui se déploie à travers des projets portés par différentes générations d’artistes, qui en font toute la singularité.

La soirée d’ouverture d’Immersion Danse frappe fort et envahit le théâtre de l’Onde d’une vague de créations. On retrouve d’abord Wanjiru Kamuyu, artiste associée depuis la saison dernière, dans une nouvelle pièce. Après le succès de son solo An Immigrant’s Story, elle poursuit sa démarche de collecte d’histoires pour construire sa danse, tout en impliquant ses interprètes dans un processus nouveau. Considérant le corps comme gardien de la mémoire, à l’affût de ses moindres traces dans ses cellules, elle part explorer la danse comme une pratique de libération. Fragments revient sur les histoires, mais aussi les états mentaux et émotionnels qui nous traversent. La chorégraphe partage la soirée avec Austerlitz, la nouvelle création de Gaëlle Bourges. Elle aussi est partenaire de l’Onde de longue date ; elle aussi part à la recherche d’histoires. Ici, son équipe – la « bande à Gaëlle », pourrait-on dire presque en paraphrasant un autre de ses spectacles – se plonge elle-même dans les méandres de souvenirs personnels. Photos, textes, chansons, se mêlent alors que la chorégraphe construit une autre forme de récit, à la manière d’un W. G. Sebald dans son roman Austerlitz. Un spectacle-puzzle qui pourrait bien nous révéler d’autres façons de regarder la grande Histoire…

Une fête de la danse pour toutes les générations

Le festival se poursuit avec une très belle proposition de Fabrice Ramalingom, au titre très simplement évocateur : Générations – battle of portraits. Celui qui a traversé la danse contemporaine depuis le milieu des années 80 jusqu’à nos jours connaît le sens de la transmission. Pour cette pièce, il a eu à cœur de réunir Jean Rochereau, qui a fréquenté les grands pionniers de la danse et danse toujours aujourd’hui à plus de soixante-dix ans, avec Hugues Rondepierre, dans la jeunesse de sa vingtaine. D’autres projets de formats très différents sont également à l’honneur dans Immersion Danse : le duo Lotus Eddé Khouri et Christophe Macé avec L’Eté, qui poursuit la recherche de scène-couple qu’ils forment tous les deux, et la pièce de groupe Firmamento de l’Espagnol Marcos Morau. C’est Jann Gallois qui clôt le temps fort par une block party fidèle à l’esprit new-yorkais des années 70, où chacun pourra se frotter à l’énergie débordante du hip hop dans une fête joyeuse et participative.

Nathalie Yokel