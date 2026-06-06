Cette création séduisante met à l’honneur Claude Nougaro en faisant résonner au présent ses textes auprès de toutes les générations.

Dans une mise en scène subtile, Tribu Nougaro contribue à faire découvrir ou redécouvrir auprès de tous les publics l’œuvre majeure de Claude Nougaro. La troupe réussit brillamment à retrouver l’essence des mots et des notes du célèbre poète toulousain. Porté par les présences époustouflantes du chanteur Laurent Malot et des musiciens Franck Steckar et Christophe Devillers, ce show met l’accent sur les visions sociales, poétiques et écologiques du vocaliste enfiévré. Le spectacle met l’accent sur l’éclectisme et la singularité de Nougaro dans une très belle performance, vivante et sensible, où les interprètes mettent en commun leur enthousiasme contagieux. En 2026, réécouter des chansons parfois mal connues, notamment des jeunes générations, est un pari assurément gagnant.

Philippe Deneuve