L’enfance et l’odeur du jasmin au cœur du solo de Johanna Lévy

La chorégraphe Johanna Lévy se livre dans un solo aux beaux effluves, qui célèbre une mémoire mise en texte et en danse.

Si le jasmin est si présent dans l’intention de Johanna Lévy, chorégraphe de la compagnie Ten et autrice d’une danse physique et poétique, c’est qu’il fait partie de ses souvenirs. Symbole de l’amour en Tunisie, le pays natal de son père, les bouquets de jasmin ont pour la danseuse l’odeur de l’enfance, et de l’été. Ils sont aussi l’incarnation d’un parfum qui s’épanouit la nuit. De ce mystère de l’adaptation, Johanna Lévy fait un solo baigné par les textes de Tünde Deak, et par la musique de Jérémy Rouault. Sa danse se forge dans l’idée d’un rituel, d’un mouvement giratoire qui engage le lâcher-prise vers plus de sensations, de souvenirs, d’espérances. Tendue entre le ciel et la terre, Johanna Lévy se déploie en survivante à la nuit, enivrée de l’odeur du jasmin.

Nathalie Yokel