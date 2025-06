Dans cette performance musicale et chorégraphique de Clémentine Vanlerberghe et Jérémie Ternoy, le formatage et les codes laissent place à une liberté de danser.

Qu’est-ce qu’une performance de danse aujourd’hui, à l’heure où Tik Tok devient le marché foisonnant de chorégraphies, aux formats de durée et de cadrage préétablis ? Sans retomber dans l’histoire de la performance des années 70, mais sur une musique répétitive de Jérémie Ternoy, la compagnie Cats&nails offre une réflexion sur les pratiques codifiées, contraintes, et partagées d’aujourd’hui qui circulent à l’échelle planétaire. Dans un dispositif scénographique, musical et lumineux, deux danseuses et un danseur accompagnés d’un pianiste (dans une version ici avec deux claviers) partent d’une partition très écrite pour évoluer vers un dialogue. L’espace s’ouvre alors vers des incartades, des dérapages, des envies de liberté qui écrivent alors une autre destinée pour ces corps et cette musique, que seule la scène peut venir sublimer.

Nathalie Yokel