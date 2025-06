Spectacle soutenu par la région Grand-Est, Ma foudre arpente les territoires de l’érotomanie à travers l’histoire d’Olive, qui se persuade être aimée de son ostéopathe.

C’est un peu le contraire de la paranoïa. L’érotomanie est une maladie psychiatrique. Elle conduit l’érotomane à s’imaginer non pas être persécuté, mais aimé de quelqu’un. À interpréter toutes ses réactions, quelles qu’elles soient – silence, démenti, rejet… – comme une manifestation de son amour. On pourrait en rire mais Laura Mariani la prend au sérieux. Avec six interprètes au plateau, elle arpente les territoires de ce dérèglement : causes affectives, ancrage familial mais aussi conséquences dans la vie de l’érotomane et de celle ou celui qui se trouve poursuivi de ses illusions. En l’occurrence, Olive projette sur Simon son délire amoureux et cet « amour fou » n’est pas sans danger.

Des intrigues croisées

Sur scène, Ma foudre joue donc avec « le trouble entre la réalité des événements et ce qui se passe dans l’esprit d’Olive ». Grâce à deux plans de jeu dans un décor réaliste, sept personnages parmi lesquels les deux amoureux, une demi-sœur, un frère et le fantôme d’un père mettent en jeu des intrigues croisées. Après Le jour où j’ai appris que le ciel était bleu où elle abordait l’autisme et la déficience mentale, Laura Mariani poursuit donc son travail sur les troubles psychiques et la question de la normalité à travers un récit soutenu par Artcena et un spectacle finaliste du Prix Jeunes metteur.e.s en scène du Théâtre 13.

Eric Demey