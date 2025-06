Partir d’une histoire intime pour l’inscrire dans la grande Histoire : c’est ce que propose HENRIETTE ou la fabrique des folles, spectacle dans lequel Cyrille Atlan campe sa propre arrière-grand-mère, internée 46 ans dans un asile.

C’est une pièce de théâtre pour la rue, accueillie dans un cube posé au milieu de l’espace public qui s’ouvre pour montrer le personnage d’Henriette, à la manière d’un castelet. Le jeu de comédienne domine, rehaussé de belles séquences en ombres, et d’un soupçon de marionnette. Difficile de ne pas éprouver de l’empathie pour ce personnage tragique, auquel Cyrille Atlan a donné une langue compréhensible mais complètement torturée. Accompagnée de Pascal Demonsant, musicien élégant, l’autrice-comédienne retraverse cette histoire familiale, étroitement mêlée à l’histoire de la psychiatrie en France. Quel accueil donnons-nous à la folie ? Au-delà de l’histoire de l’enfermement se pose évidemment la question du traitement des femmes et de la psychiatrisation de leur comportement. Bouleversant et édifiant.

Mathieu Dochtermann