Autour de la frénésie des corps et de notre société, François Lamargot rassemble sept interprètes prêts à vibrer.

Si le titre du spectacle fait référence à la pulsation, celle-ci se devra d’être rapide, exaltée, et conduire les corps dans une performance que le chorégraphe François Lamargot questionne comme une métaphore de l’emballement de notre société. Lors de sa création en 2020 avec le Jeune Ballet de France, François Lamargot n’avait pas tout dit : en version longue, la parole de la jeunesse se retrouve ici avec les interprètes de sa compagnie, riches de différentes techniques comme le break, la house dance, la danse contemporaine, la danse contact… Avec un certain sens de la théâtralité du geste, ils font de situations de corps simples des prétextes à débordement, des jeux de défis et de surenchères qui conduisent à prendre conscience des enjeux de compétition et de rentabilité qui forgent nos comportements.

Nathalie Yokel