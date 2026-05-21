Elina Kulikova et Dima Efremov forment un duo qui investit la première partie du triptyque Trilogie de la guerre, intitulée Un Champ brûlé. Une performance musicale sur la guerre en Ukraine, la culture et la violence de l’État russe.

Elle est metteuse en scène féministe, lui est artiste pluridisciplinaire. Les deux sont russes, queers, et se sont exilés en 2022, après l’invasion de la Russie en Ukraine. Ensemble, ils proposent un triptyque qui revient sur l’évolution du conflit, en incluant et interrogeant le prisme culturel et ses implications. Cette première partie en forme de performance musicale est pensée comme un manifeste contre le système impérialiste russe qui a mené à l’invasion de l’Ukraine. Sur scène, Dima Efremov joue du piano tandis qu’Elina Kulikova chante des scènes de romans russes des 19e et 20e siècles, des classiques de la culture russe, mais qui reflètent les violences qu’ils ont tous deux subies. Sur fond de Tchaïkovski, Dargomyjski et Tariverdiev, la culture romantique de la Russie s’efface pour mettre en lumière la répression : « Le spectacle est dédié à la liberté et au courage du peuple ukrainien ainsi qu’à la liberté des prisonniers politiques de Russie et de Biélorussie. ».

Siloé Lemaître