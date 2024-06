Franck Harscouët puise dans les chansons de Michel Jonasz pour élaborer un conte musical autour de trois mannequins de celluloïd qui s’animent après les douze coups de minuit.

Après plusieurs projets inspirés par Broadway, Franck Harscouët souhaitait écrire un spectacle musical en s’appuyant sur un chanteur populaire français, hors des grandes icônes inlassablement recyclées. Au fil de seize titres de Michel Jonasz, tels Super Nana ou Je voulais te dire que je t’attends, trois mannequins de celluloïd à la jeunesse éternelle s’éveillent entre minuit et l’aube, à l’heure où les humains sont endormis. Chaque nuit, ils se replongent dans le journal intime de l’ancien propriétaire de leur grenier-atelier qui appartient aujourd’hui à une costumière, et revivent les péripéties et les pensées que celui-là, un musicien, y a consignées. Cette habile mise en abyme, entre les rêves d’une autre vie que nourrissent les personnages et ceux portés par des paroles chantées qui ont bercé les Français depuis cinquante ans, est incarnée par trois artistes complets, à la fois comédiens et musiciens : Amala Landré, Malaurie Duffaud et Tristan Garnier.

Gilles Charlassier