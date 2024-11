Le collectif Bajour, associé au Théâtre Public de Montreuil, y crée L’Eclipse, histoire d’ados, et y présente hors les murs Je voudrais parler de Duras, histoire de vieux ados. Un diptyque par lequel aujourd’hui se jauge à l’aune du passé récent.

Hors les murs le Collectif bajour met en scène l’histoire d’amour entre Yann Andréa et Marguerite Duras, que Katell Daunis et Julien Derivaz retraversent dans le décor dépouillé d’une table et de quelques objets. Une passion hors normes, en partie toxique, comme on dit beaucoup aujourd’hui, entre l’auteure et son admirateur plus jeune qu’elle de 38 ans. Une passion d’une beauté toute durassienne, excessive et à la recherche d’un absolu, issue d’un temps où il était moins mal vu qu’aujourd’hui de se perdre par amour. Vue à travers le récit qu’en fait le jeune homme des années après la mort de l’écrivaine, cette histoire reste complètement fascinante.

L’adolescence comme elle était juste avant

En ce mois de décembre, salle Jean-Pierre Vernant cette fois, le collectif Bajour présente également L’Eclipse, sa nouvelle création. L’histoire se déroule dans un petit village du Jura à la fin du siècle dernier. Sept adolescentes et adolescents se retrouvent à la veille de la rentrée avec leurs enseignantes et enseignants, dont un professeur de musique exigeant et équivoque. Une fresque chorale avec sept interprètes qui racontent l’adolescence comme elle était juste avant #Metoo, la libération de la parole, les réseaux, le numérique… Une adolescence semblable dans la force impétueuse de ses désirs mais aussi dans celle des déterminismes sociaux et familiaux qui la façonnent. Le récit initiatique d’une génération que le collectif raconte dans une scénographie modulable tour à tour en espace scolaire, salle de danse classique ou refuge pour ados en quête de retrouvailles.

Eric Demey